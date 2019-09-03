В Кабулі прогримів вибух, п'ятеро людей загинули

У столиці Афганістану Кабулі в понеділок прогримів вибух, в результаті якого загинули не менше п'яти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що за даними міністерства внутрішніх справ країни, ще не менше 50 людей отримали поранення.

Вибух обрушився на Грін-Віллідж, великий комплекс, який використовується співробітниками міжнародних організацій. За цим послідував другий, менший вибух, який стався, коли генератори всередині комплексу вибухнули.

Відповідальність за вибух на себе взяли таліби. Їх головний представник Забихулла Муджахід заявив, що атака була спрямована проти іноземних сил. Він сказав, що смертник підірвав себе, і кілька нападників взяли штурмом комплекс.

Вибух стався в той момент, коли Залмай Халілзад, спеціальний посланник США з питань миру в Афганістані, проводив телевізійне інтерв'ю, в якому виклав план угоди, згідно з яким у найближчі місяці з Афганістану буде виведено майже 5 тис. американських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані в результаті низки вибухів на сході, відбулися в день 100-річчя незалежності країни 19 серпня, були поранені десятки людей.

Нагадаємо, 17 серпня в результаті вибуху на святкуванні весілля в Кабулі (Афганістан) загинули 63 людини і ще більше 180 постраждали.