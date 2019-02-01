Кабул закликав США не виводити війська з Афганістану

Гані відправив лист Трампу з проханням залишити частину військ в Афганістані

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Гани отправил письмо Трампу с просьбой оставить часть войск в Афганистане. Возможный вывод американских войск по прошествии 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.

Напомним, представители Соединенных Штатов Америки и радикального движения "Талибан" в ходе переговоров в Катаре договорились вывести иностранные войска из Афганистана.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Халифат будет разрушен.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 21 января, боевики радикального движения "Талибан" напали на военный комплекс в провинции Вардак, в результате нападения погибли 126 сотрудников службы безопасности Афганистана. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль возле базы вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр, после чего несколько боевиков открыли огонь по военному объекту.