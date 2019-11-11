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Україна і РФ дистанційно підпишуть договір про вилов риби в Азовському морі

Новини » Політика     11.11.2019 - 18:28
Україна і РФ дистанційно підпишуть договір про вилов риби в Азовському морі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Українська сторона назвала ці переговори вимушеними

У середу, 13 листопада, Україна і Росія дистанційно підпишуть договір про розподіл квот на 2020 рік на вилов риби в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Зазначається, що договір буде підписаний дистанційно вперше за роки незалежності. Як повідомили в міністерстві, підписання документа дасть Україні можливість законно виловлювати рибу в Азовському морі.

"Просимо громадськість підтримати такі вимушені переговори в інтересах України і наших рибалок, які працюють в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що Україна не може відмовитися від цих переговорів, оскільки немає альтернативних методів щодо врегулювання діяльності сторін у рибальстві в Азовському морі. Це загрожує тим, що силові структури Росії зможуть посилити тиск на українських рибалок і право затримувати українські судна. Також знизяться показники лову риби в промислових масштабах.

Зазначимо, зараз статус Азовського моря визначається декількома міжнародними договорами - це Конвенцією ООН з морського права 1982 року та договору між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаному в грудні 2003 року.

Нагадаємо, у серпні двоє чоловіків ловили рибу в Азовському морі, після чого їх затримали співробітники ФСБ і добивалися неправдивих показань за нібито браконьєрський вилов. Чоловіки перебували на рибальському човні в акваторії Азовського моря неподалік від Бердянська.

Також РБК-Україна повідомляло, що в липні співробітники Держприкордонслужби повідомили про чергові провокації в Азовському морі з боку берегової охорони Росії.

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