В Кабмине взялись за решение проблемы с водой в Николаеве: будет подаваться через Ингулец

Кабмин выделил 120 млн гривен для обеспечения Николаева питьевой водой. Она будет подаваться по руслу реки Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Первое решение, которое было принято сегодня на заседании Кабмина - это выделение 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой", - написал он.

Как будет подаваться вода

Вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы. По словам Шмыгаля, проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Вода в Николаеве

По данным на 2 июня, в Николаеве уже второй день не было централизованного водоснабжения. Поэтому жителям выдавали воду из скважин. Это не в первый раз, когда Николаев остается без воды. Оккупанты перебили водовод "Херсон-Днепр", поэтому жителям города приходится питьевую воду закупать.