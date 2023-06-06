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В Кабмине взялись за решение проблемы с водой в Николаеве: будет подаваться через Ингулец

Фото: в Кабмине занялись вопросом обеспечения питьевой водой жителей Николаева (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин выделил 120 млн гривен для обеспечения Николаева питьевой водой. Она будет подаваться по руслу реки Ингулец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Первое решение, которое было принято сегодня на заседании Кабмина - это выделение 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой", - написал он.

Как будет подаваться вода

Вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы. По словам Шмыгаля, проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Вода в Николаеве

По данным на 2 июня, в Николаеве уже второй день не было централизованного водоснабжения. Поэтому жителям выдавали воду из скважин. Это не в первый раз, когда Николаев остается без воды. Оккупанты перебили водовод "Херсон-Днепр", поэтому жителям города приходится питьевую воду закупать.

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Николаев