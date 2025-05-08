В Кабмине рассказали интересную деталь по зарплатам менеджеров Фонда в рамках соглашения о недрах
При Инвестиционном фонде восстановления, созданном в рамках соглашения о недрах, будет работать команда менеджеров по его управлению. Выяснилась интересная деталь по их зарплатам.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.
"По этому вопросу (отбора команды управления Фондом, должно быть по 3 представителя от Украины и от США, - ред) финализируем переговоры. Американская сторона уже согласилась предоставить стартовый капитал (сумму пока не уточняют - ред.)", - рассказала Свириденко.
Как отметил Качка, работа этих менеджеров от каждой страны будет неоплачиваемая, это значит, что это будут люди, которые работают в правительстве на каких-то должностях.
"От США это будут представители DFC и Минфина - они из этих представителей будут выбирать. У нас будет аналогичная логика. На старте нам будет нужен, например, инвестиционный советник - на это скорее деньги базовые пойдут. Офиса никакого не будет", - пояснил он.
Качка добавил, что в комитетах (инвестиционный, административный, по поиску проектов), из которых будет состоять Фонд, будут работать те же 6 менеджеров.
"Формат такой же как в наблюдательных советах. Один человек будет входить в несколько комитетов", - отметил он.
Соглашение о недрах
Украина и США 30 апреля подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ( т.н. "соглашение о недрах"), которое предусматривает создание инвестиционного Фонда.
Для его запуска нужно будет подписать еще два документа, проекты которых еще готовятся. В частности, для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс.
Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.
Как ожидается, 8 мая текст соглашения должна ратифицировать Верховная Рада.
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