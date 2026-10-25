В Кабмине раскрыли, когда в Киеве усилят теплоснабжение

Глава ведомства проверил, как продвигается строительство защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры, а также резервных котельных в Киеве.

Сейчас на объектах остается значительный объем работ: необходимо завершить строительство, подключить оборудование к сетям, а также провести его монтаж и наладку.

По предварительным оценкам, на это уйдет около двух месяцев. На некоторых объектах оборудование планируется установить до конца декабря. Ожидается, что новые мощности помогут усилить теплоснабжение столицы уже в течение отопительного сезона.

Калашник добавил, что он и его команда постоянно взаимодействуют с заказчиками, городскими властями и подрядчиками, чтобы ускорить реализацию проектов.

Кроме того, готовятся изменения к нормативно-правовой базе, которые должны упростить реализацию аналогичных проектов в других регионах Украины.

При осмотре также были определены способы ускорения работ. Среди них - поиск альтернативных точек подключения к газовым сетям, одновременное выполнение строительных и газовых работ, увеличение количества бригад и переход на работу в несколько смен.

Кроме того, участники проверили объект, который передали из государственной в коммунальную собственность. В ближайшее время он должен стать дополнительным источником энергоснабжения для Киева.

"Защита инфраструктуры и создание резервных мощностей - составляющие плана устойчивости Киева. Впереди сложная зима, и эти решения нужны столице уже сейчас", - подчеркнул Калашник.