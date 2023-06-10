В Кабмине назвали сумму ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС

Он отметил, что Украина из-за террористического акта оккупантов продолжает терять воду. По состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема - около 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже около 10,5 метров и продолжает снижаться.

Также под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области. Вода полностью затопила нацпарк "Нижнеднепровский", а в парках "Великий Луг" и "Каменская Сечь" мелеет акватория. Оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод.

"Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова. Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов", - отметил министр.

Он призывает людей, ставших свидетелями преступлений против окружающей среды, обращаться на портал и приложение "ЭкоУгроза".

Последствия подрыва россиянами ГЭС

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего вода из Каховского водохранилища затопила населенные пункты в Херсонской, Николаевской области, а также подтопила Запорожскую и Днепропетровскую области.

В течение трех дней вода затапливала территорию, но в последние два дня начала постепенно отступать. Тяжелой остается ситуация на оккупированном левом берегу Херсонской области. Оккупанты игнорируют призывы людей об эвакуации и обстреливают мирное население.

Так, сегодня российская армия обстреляла Херсон. Из-за атаки двое волонтеров получили ранения.

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