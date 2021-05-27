У Кабміні заявили, що запровадження управління відходами відкриє кордони для інвесторів

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що оновлене законодавство про управління відходами відкриє кордони для інвесторів. Закон не оновлювали понад 20 років.

"Морфологія сміття, підходи до управління відходами змінюються щодесять років. Україна ж сьогодні має законодавство, яке не оновлювали понад 20 років. Чинний ЗУ "Про відходи" прийнятий ще 1998-го. Тому вкрай важливо встановити сучасні та чіткі правила, які будуть відповідати європейським нормам і директивам", - заявив замміністра.

Він підкреслив, що для того, щоб в Україні з’являлися нові об’єкти поводження з відходами, потрібно залучити інвесторів.

Останні своєю чергою хочуть мати гарантії, що сміття потрапить на їх підприємство, та економічно обгрунтовані тарифи.

"Прийняття законопроекту №2207-1д відкриє кордони для інвесторів, дозволить розробити регіональні плани поводження з відходами. Законопроект вирішить багато проблем, які роками не давали можливість налагодити діалог з інвесторами", - зазначив замглави Мінекології.