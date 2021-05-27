ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні заявили, що запровадження управління відходами відкриє кордони для інвесторів

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 травня 2021 11:53
У Кабміні заявили, що запровадження управління відходами відкриє кордони для інвесторів Фото: заступник голови Мінекології Роман Стрілець (mepr.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що оновлене законодавство про управління відходами відкриє кордони для інвесторів. Закон не оновлювали понад 20 років.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Морфологія сміття, підходи до управління відходами змінюються щодесять років. Україна ж сьогодні має законодавство, яке не оновлювали понад 20 років. Чинний ЗУ "Про відходи" прийнятий ще 1998-го. Тому вкрай важливо встановити сучасні та чіткі правила, які будуть відповідати європейським нормам і директивам", - заявив замміністра.

Він підкреслив, що для того, щоб в Україні з’являлися нові об’єкти поводження з відходами, потрібно залучити інвесторів.

Останні своєю чергою хочуть мати гарантії, що сміття потрапить на їх підприємство, та економічно обгрунтовані тарифи.

"Прийняття законопроекту №2207-1д відкриє кордони для інвесторів, дозволить розробити регіональні плани поводження з відходами. Законопроект вирішить багато проблем, які роками не давали можливість налагодити діалог з інвесторами", - зазначив замглави Мінекології.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що в Україні запровадять систему управління відходами. Це має відбутися до кінця цього року. Відповідний законопроект №2207-1д у Раді планували ухвалити ще в березні.

Як писало РБК-Україна, раніше Стрілець підкреслював, що для вирішення проблеми з відходами в Україні необхідно оновити законодавство.

Так, у 2019 році Кабінет міністрів пропонував ВР створити окреме відомство з управління відходами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Минэкологии инвесторы отходы
NEWS
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку