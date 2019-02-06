У Кабміні заявили про ризики нецільового використання виплачених субсидій

У Кабміні вказали на ризики виплати субсидій готівкою

В Кабинете министров Украины не исключают нецелевое использование выплаченных субсидий, так как деньги будут выдаваться непосредственно получателю. Об этом говорится прогнозе влияния к постановлению Кабмина о старте выплаты субсидий с марта, который есть распоряжении РБК-Украина.

В частности, в правительстве прогнозируют, что предприятия, которые предоставляют услуги ЖКХ (также управители, ОСМД и кооперативы), с выплатой субсидий наличными смогут получать возмещение затрат за предоставленные услуги. Кроме того, прогнозируется упрощение оборота и отчетности предприятий.

В Кабмине пояснили, что дают возможность домохозяйству рассчитываться с предприятиями без отсрочки, тем самым контролировать расчетный процесс без посредников.

"Вместе с тем, поскольку средства субсидии будут выплачиваться непосредственно получателю, существует риск нецелевого использования им средств", - говорится в документе.

Кроме того, на начальном этапе буду существовать несколько альтернативных механизмов предоставления субсидий, что будет сопровождаться определенными неудобствами. Среди прогнозируемых эффектов также указывается положительное влияние на "Ощадбанк", который сможет расширить круг клиентов и привлечь дополнительные оборотные средства. В правительстве полагают, что новая услуга позволит повысить зарплаты почтальонам.

Фото: документ Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило начало выплаты субсидий с марта 2019 года.

Отметим, ранее также стало известно, что в Кабмине разрабатывают механизм защиты от нецелевого использования субсидий.