У Кабміні розробляють механізм захисту від нецільового використання субсидій

Фото: Павло Розенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разом з тим Розенко вважає, що 95% отримувачів субсидій - свідомі споживачі

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що зараз у Кабінеті міністрів розробляють механізм, який дозволить боротися з нецільовим використанням монетизованих субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабміну.

Так, Розенко зазначив, що будуть люди, які "намагатимуться некоректно використовувати" грошові субсидії.

"Я переконаний, що 95 відсотків споживачів - це свідомі споживачі, які чудово розуміють, що ці кошти треба спрямовувати на оплату за житлово-комунальні послуги. Але будуть і ті люди, які намагатимуться некоректно їх використовувати. Безперечно, ми зараз відпрацьовуємо і механізми, яким чином убезпечитися від цього", - пояснив віце-прем'єр.

Він підкреслив, що виплата субсидій у готівковій формі вигідна як споживачам, так і державі, так і постачальникам комунальних послуг - газу та електроенергії.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що субсидія в результаті монетизації стане соціальною виплатою, і з 1 березня пенсіонери почнуть її отримувати одночасно з пенсією.

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що Кабінет міністрів України не пізніше 23 січня може прийняти рішення для виплати житлових субсидій готівкою. Однак у ході засідання уряд не прийняв це рішення.

Додамо, з 1 січня 2019 року в Україні розпочався перший етап монетизації субсидій.