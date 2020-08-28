НБУ спростив валютний нагляд за операціями експортерів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спрощення знизить адміністративне навантаження

Національний банк України спростив валютний нагляд для експортних операцій українських компаній. Спрощення стосується операцій, здійснюються з використанням акредитивної форми розрахунків.

Поро це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, відтепер контроль за дотриманням граничних строків розрахунків за такими операціями може припинятися з моменту отримання підприємством коштів від банку в межах акредитиву.

"Спрощення знизить адміністративне навантаження на банки і бізнес. Також воно сприятиме поширенню використання інструментів торговельного фінансування. Перерахування за акредитивом може здійснюватися раніше фактичних розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що робить цей інструмент корисним для експортерів", - йдеться в повідомленні НБУ.

Крім цього, НБУ розширив можливості проведення страховими (перестраховими) брокерами валютних операцій у страховій діяльності. Зокрема, їм надана можливість у визначених випадках проводити валютні операції за договорами страхування зі страховиками-нерезидентами.

Акредитив - це спосіб розрахунків за яким згідно домовленостей банк-емітент (банк який випускає акредитив за наказом свого клієнта) безвідклично зобов’язується виконати акредитив/провести сплату за акредитивом у випадку належного представлення документів, які відповідають умовам акредитиву.

Нагадаємо, за даними митної статистики, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 року склав 55,480 млрд доларів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,760 млрд доларів).

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.