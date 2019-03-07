У Кабміні спрогнозували розмір середньої зарплати у 2019 році

Також в уряді зазначили, що інфляція у цьому році не перевищить 8%

В Кабинете министров Украины прогнозируют, что по итогам 2019 года размер средней зарплаты в Украине составит 12 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в этом году есть все возможности достичь такого размера средней зарплаты.

"На 2019 год, я думаю, что есть все возможности достичь предела 12 тысяч гривен, с учетом того, что курс гривны будет колебаться в приемлемых пределах, и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции, составит 10% роста реальной заработной платы", - отметил Розенко.

Он подчеркнул, что около 20% семей, где работает хотя бы один человек, живут за чертой бедности.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6%.

Как писало РБК-Украина ранее, в государственном бюджете на этот год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

Добавим, в 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в декабре 2018 года к декабрю 2017 года - на 9,7%.