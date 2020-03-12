У Кабміні наступного тижня представлять оновлений макропрогноз

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та аграрної політики наступного тижня представить оновлений макропрогноз. Про це заявив міністр фінансів України Ігор Уманський, передає урядовий портал.

За його словами, Міністерство фінансів не буде переглядати державний бюджет без якісно оновленого макроекономічного прогнозу, який готує Мінекономіки.

"Я б не торкався параметрів бюджету взагалі. Ми хочемо зрозуміти макрорамку, на основі якої будувати і переглядати державний бюджет. Поки ця макрорамка відсутня. Причина - висока волатильність світових фінансових ринків і глобальна невизначеність щодо перебігу пандемії коронавірусу", - зазначив Уманський.

Він також зазначив, що оцінку макроекономічної ситуації Мінекономіки представить наступного тижня.

Нагадаємо, раніше опитані РБК-Україна аналітики інвестиційних компаній заявили, що обвал світових фінансових ринків, викликаний побоюванням глобальної рецесії через епідемію коронавірусу, поки не позначився на українському експорті.