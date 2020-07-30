У Кабміні розробляють реформу єдиного нотаріату: що пропонує Мін'юст

У Кабінеті міністрів розробляють реформу єдиного нотаріату. Реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки.

Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Ольга Оніщук, передає урядовий портал.

Першим кроком є запровадження електронної системи нотаріату. Масштабна цифровізація нотаріальної діяльності включає у себе:

відмову від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса;

зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії;

автоматизацію низки процесів у діяльності нотаріусів;

ведення нотаріального архіву в електронній формі.

Оніщук зазначила, що робоча група вже підготувала повний техніко-економічний аналіз Е-нотаріату. Очікується, що перший етап "пілоту" з електронним робочим місцем нотаріуса вдасться запустити вже до кінця 2020.

Перехід до єдиного нотаріату - це другий крок реформи, який дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні. Він передбачає скасування системи поділу нотаріусів на державних та приватних.

"Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор (сьогодні в Україні працює 687 таких контор), а отже, дозволить суттєво зменшити державні видатки на їх утримання, що сприятиме економії бюджетних коштів", - зазначила замглави Мін'юсту.

При цьому реформа передбачає, що можливість звернутися до нотаріуса має бути в кожного громадянина незалежно від рівня його доходу і місця проживання.

Пропонується суттєво розширити кількість дій, які можуть вчиняти нотаріуси. Нотаріат отримає право реєструвати шлюби, розлучення, забезпечувати докази тощо.

Третім кроком реформи є саморегулювання нотаріальної професії. Мін'юст пропонує уповноважити орган професійного самоврядування нотаріусів:

здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса,

організовувати підвищення професійного рівня нотаріусів,

створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів, аби громадяни із найвіддаленіших куточків країни мали до них доступ.

У Мін'юсті наголосили, що уже зробили певні кроки в напрямі саморегулювання.

"Ми змінили склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Тепер до її складу входить лише 3 представники Мін‘юсту та 11 приватних нотаріусів, тобто контроль за рішеннями ВККН вже передано нотаріальній спільноті", - сказала Оніщук.

Нагадаємо, Кабмін внесе до Верховної ради законопроект про реформу нотаріату на початку осені.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада 2019 року міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби і розлучення.