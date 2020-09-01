У Кабміні розповіли, коли стартує продаж SmartTicket у Києві

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що вже у вересні цього року можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві. Експериментальний проект впроваджує Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки МІУ за участі "Укрзалізниці".

Про це повідомляє урядовий портал.

Продавати е-квиток будуть на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.



"Стартуємо цієї осені з довгоочікуваною ініціативою для багатьох українців - SmartTicket. На першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту - поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком", - сказав Криклій.



За його словами, крім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавились Маріуполь, Харків та Львівська облдержадміністрація. Міністр закликав і інші міста проявляти ініціативу.



Вказано, що наразі система працює у режимі дослідної експлуатації. Для її розвитку також розробляється підключення до системи інших перевізників, які готові співпрацювати. Вже йде розробка підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Працюють і над додатковою функціональністю - мобільний застосунок, інтелектуальний пошук тощо.



"Надалі скориставшись порталом e-transport.gov.ua пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін започаткував експериментальний проект Єдиного електронного квитка; у рамках пілотного проекту хочуть об’єднати подорожі "Укрзалізницею" та метрополітен Києва.

Як писало РБК-Україна, раніше Криклій анонсував, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.