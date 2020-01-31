У Кабміні розповіли, скільки щорічно виділяється на утримання інтернатів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На одну дитину держава в середньому виділяє близько 10 тисяч гривень на місяць

У Кабінеті міністрів України розповіли, що на утримання інтернатів держава щороку виділяє близько 12 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

В уряді поінформували, що в інтернатах по Україні живуть 100 тисяч дітей.

"В інтернатах по Україні все ще живуть і навчаються 100 тисяч українських дітей. На утримання інтернатів держава щороку виділяє близько 12 млрд грн, на дитину в середньому виходить близько 10 тис. грн у місяць", - сказано у повідомленні.

Так, глава Кабміну Олексій Гончарук підкреслив, що наразі держава витрачає гроші максимально неефективно.

"Зараз із грошей, які держава виділяє на утримання дітей в інтернатах, безпосередньо на дитину витрачається лише 15%, решта 85% - це зарплата персоналу і комунальні видатки інтернатів. Ми витрачаємо гроші максимально неефективно", - зазначив він.

Прем'єр-міністр вважає, що дитячі будинки сімейного типу - це приклад того, як має бути реформована інтернатна система.

"Сьогодні в Україні існує всього 1153 таких будинків. Завдання місцевої влади на 2020 рік - реалізувати урядову стратегію у цій сфері, і зробити так, щоб перші 10% дітей залишили інтернати та знайшли сім’ї", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Міністерстві соціальної політики України заявили, що кількість дітей, які перебувають в інтернатах, має "зменшитися до нуля".

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей".