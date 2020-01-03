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У Кабміні розповіли, коли Рада може розглянути закон про ринок землі

Новини » Політика     03.01.2020 - 21:21
У Кабміні розповіли, коли Рада може розглянути закон про ринок землі
Фото: Олексій Мушак (РБК-Україна)

Розгляд планується 14 січня

Законопроект про ринок землі можуть розглянути у другому читанні в парламенті 14 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника прем'єр-міністра з економічних питань Олексія Мушака.

За його словами, розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті розблоковано.

"За Регламентом текст до другого читання має бути поданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з'явилися на порталі ВР. Відповідно в перший пленарний день 14 січня парламент може проголосувати за земреформу", - написав він у соцмережі.

Мушак також проифнормировал, що до 6 сторінок законопроекту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках, у тому числі понад 2000 з них стосується референдуму.

Нагадаємо, сьогодні на сайті Верховної ради оприлюднено висновок Аграрного комітету і порівняльна таблиця поправок до законопроекту про ринок землі до другого читання.

РБК-Україна писало, що комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

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