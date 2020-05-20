У Кабміні розповіли, коли дозволять продуктові ярмарки

Уряд зможе розглянути можливість проведення продуктових ярмарків з введенням наступних етапів пом'якшення карантину. У Кабінеті міністрів вважають, що країна поки не готова до таких ослаблень.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз в Україні дозволена робота продовольчих ринків. Втім, відкриття ярмарків досі є неможливим через те, що вони є фактично масовими заходами.

"Питання продуктових ярмарків ми розглянемо, але це буде в одному з наступних етапів. МОЗ це питання поставить у відповідну етапність. Ми розглянемо це питання, коли до цього дійде... коли Україна отримає таку можливість. Поки що, ви ж розумієте - це фактично масові заходи. Ярмарок - це збір великої кількості людей", - заявив Шмигаль.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що Україна поки 100% не готова до таких рішень.

"Коли ми говоримо про продуктовий ярмарок, ми повинні розуміти, що це неконтрольований процес. Тому зараз ми 100% не готові до таких речей", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив відкриття дитсадків. З кінця травня дозволяють відвідування установ дошкільної освіти.

Також РБК-Україна писало, що уряд на сьогоднішньому засіданні прийняло рішення продовжити карантин в Україні до 22 червня. Втім, деякі обмеження послабили.