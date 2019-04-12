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У Кабміні розповіли, коли відзвітує наглядова рада "Нафтогазу"

Новини » Енергетика    12.04.2019 - 12:32
У Кабміні розповіли, коли відзвітує наглядова рада "Нафтогазу"
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гройсмана, строки звіту визначені законом про акціонерні товариства

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повинна відзвітувати про свою роботу до кінця квітня. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами прем'єра, відповідно до закону "Про акціонерні товариства", у кінці квітня спливає строк звіту наглядових рад.

"НАК має не лише виконувати гонитву за надприбутками, але й виконувати інші важливі державні функції. У квітні строк звіту наглядових рад - відповідно до закону про акціонерні товариства. Усі матеріали будуть проаналізовані урядом для ухвалення відповідних рішень", - поінформував глава Кабміну.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів скоротив повноваження наглядової ради "Нафтогазу" з ключових питань, фактично, зробивши його підзвітним акціонеру. Крім того, уряд припинив повноваження одного з членів спостережної ради НАК - Стівена Хейсома.

Як писало РБК-Україна, глава правління НАК Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз України" направив на розгляд Кабінету міністрів скоригований фінансовий план компанії на 2019 рік.

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