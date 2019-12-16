В Кабміні розповіли про остаточний варіант земельної реформи

Радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, якою буде фінальна версія земельної реформи, за яку пропонуватимуть депутатам проголосувати у Верховній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мушака.

Він повідомив, що до майбутнього ринку в жодному форматі не будуть допущені іноземці.

"Під це обмеження попадають всі найбільші агрохолдінги. Вони також не зможуть купити землю, бо, не зважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Ця заборона буде діяти до референдуму", - написав Мушак.

Крім того, Концентрацію землі з 200 тис. га в одних руках зменшать від 5 до 50 тис. га. Але остаточного рішення ще не прийнято.

Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками, щоб унеможливити спекулятивні операції.

Підтримку аграріїв направлять в основному на здешевлення кредитної ставки до 5%.

"Враховуючи прогнозовані зниження облікової ставки до 10%, це означатиме, що 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 року вистачить з голову. Буде навіть інша проблема. Фермери не зможуть вибрати повний об’єм цієї підтримки", - додав Мушак.

Також він згадав нічний напад на нардепа в Сумській області та заявив, що через це голосування по ринку землі має відбутися а поточному тижні.

"В іншому разі до січня такі випадки стануть нормою. І депутатів просто фізично залякають", - сказав Мушак.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України може розпочати розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні в п'ятницю, 20 грудня, якщо профільний комітет встигне розглянути законопроект.

РБК-Україна писало, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі", яким передбачається відкриття ринку землі в Україні, можуть не встигнути ухвалити у другому читанні в останній пленарний тиждень грудня.