У Кабміні розповіли, на скільки зростуть пенсії з 1 березня

Пенсії зростуть на 17-20%

С 1 марта 2019 года пенсии в Украине повысятся в среднем на 17-20%. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По его словам, с этого года пенсии будут индексироваться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, ежегодно 1 марта будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям", - отметил Розенко.

Он также уточнил, что повышение составит 17-20%.

"Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - добавил Розенко.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Владимир Гройсман объявил автоматическую индексацию пенсий с 1 марта.

Отметим, ранее сообщалось, что "Укрпошта" запускает доставку субсидий наличными. Предполагается, что монетизированные субсидии будут доставлять пенсионерам в один день с пенсиями.