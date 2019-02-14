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"Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 13:25
"Укрпошта" запускає доставку субсидій готівкою
Ілюстративне фото (УНІАН)

Навесні монетизовані субсидії отримають близько 1,1 млн пенсіонерів

Протягом березня-травня "Укрпошта" буде доставляти монетизовані субсидії готівковими коштами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту".

Також повідомляється, що кожному отримувачу субсидій направлять повідомлення, за що призначена субсидія і як отримати ці гроші. Навесні компанія буде доставляти гроші тим пенсіонерам, що отримують пенсії через "Укрпошту" (1,1 млн клієнтів).

Уточнюється, що пенсіонери, яких обслуговує "Укрпошта", отримають субсидії готівкою в день одержання пенсії. У компанії відзначили, що за результатами аналізу ефективності пілотного проекту буде прийматися рішення про його подальшу долю.

Зазначимо, отримувачі субсидій будуть отримувати гроші за попередній календарний місяць (у березні - за лютий, у квітні - за березень, в травні - за квітень).

Нагадаємо, раніше уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі. Для отримання грошей потрібно відкрити рахунок в "Ощадбанку", пенсіонерам можна цього не робити.

Минулого тижня Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

 

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