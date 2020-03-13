У Кабміні розповіли, коли будуть нові підходи до формування прожиткового мінімуму

Міністерство соціальної політики спільно з народними депутатами України найближчим часом розробить нові підходи до формування прожиткового мінімуму. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна у ході засідання комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, передає прес-служба міністерства.

Вона підкреслила, що прожитковий мінімум - це найбільш значущий показник у соціальній політиці, оскільки на його основі визначається понад 150 різних виплат, допомог, штрафів тощо. Тому збільшення прожиткового мінімуму призводить до їх автоматичного перерахунку та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів.

"Ми принципово за необхідність перегляду підходів до формування прожиткового мінімуму", - зазначила Лазебна.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань освіти, науки та інновацій рекомендує повернути на доопрацювання законопроект Кабінету міністрів Олексія Гончарука щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму та альтернативний до нього.

Як писало РБК-Україна раніше, Олексій Гончарук, який на той момент очолював КМУ, заявив, що законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням. Уряд Гончарука пропонував парламенту прийняти законопроект №2720, що передбачає підвищення прожиткового мінімуму.