У Кабміні прогнозують надзвичайно складні роки для держборгу

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разом з тим з 2016 року обсяг державного боргу стабільно знижується

Глава Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив, що 2019-2021 роки будуть найскладнішими для обслуговування та виплати державного боргу. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Під час засідання наголошувалося, що з 2016 року обсяг державного боргу стабільно знижується і сьогодні він досяг "безпечної межі". Вказано, що орієнтир - зниження частки держборгу до 50,5% у 2019 році та до 41,4% у подальші роки, а також максимальне використання "дешевих і довгих" запозичень.

"Цей рік і наступні два роки - надзвичайно складні з точки зору обслуговування та виплати. Але ми маємо професійні підходи до планування, зокрема стратегічного бюджетного планування. Нам потрібно концентруватися на тому, аби частка боргу (відносно ВВП) знижувалася. Це наша стратегічна мета", - зазначив глава уряду.

Гройсман також нагадав, що цього року третина бюджету буде направлена на оплату боргів.

"Зрозуміло, що кожен хотів би мати і вищі зарплати, і вищі пенсії, і кращу інфраструктуру. Але ми затиснуті боргом. Нам віддавати його. Тож професійне і якісне управління держборгом - це питання стабільності. ВВП має зростати, а борг зменшуватися", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує зниження рівня державного боргу в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів інформує, що державний борг України на кінець 2018 року склав 2169 млрд грн. За даними Державної служби статистики, номінальний ВВП України досяг 3558 млрд грн. Таким чином, відношення боргу до ВВП склало 60,9%.

Додамо також, загальні виплати за держборгом, які повинні бути здійснені в 2019 році, законом про бюджет передбачені на рівні 417,4 млрд грн, з яких 239,2 млрд грн (57,3%) - виплати за державним внутрішнім боргом і 178, 2 млрд грн (42,7%) - виплати за державним зовнішнім боргом.