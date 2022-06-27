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Тарифи не зростуть, але комусь доведеться платити більше. Чого чекати від опалювального сезону

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 10:57
Тарифи не зростуть, але комусь доведеться платити більше. Чого чекати від опалювального сезону Фото: тарифи на комуналку в опалювальному сезоні не зростатимуть (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Опалювальний сезон 2022 в Україні буде надскладним, але тарифи на комунальні послуги не зростуть. Разом з тим, в деяких громадах все ж доведеться платити більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в ефірі телемарафону.

"Зима близько і вона буде надскладною в нашій історії. Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, вони будуть стабільними", - зазначив він.

Разом з тим, він додав, що коли мова йде про незмінність тарифів, мається на увазі центральне опалення та постачання гарячої води. Саме ці тарифи не змінюються, незважаючи на ціну газу.

"Те, що стосується ситуації з індивідуальним опаленням, то насправді подекуди ціни будуть зростати. Разом з органами місцевого самоврядування, з громадами ми розглядаємо підтримуючі заходи, щоб не полишити українців один-на-один з цією проблемою", - додав він.

За словами міністра, в тих громадах, де є доступ до альтернативних видів пального готуються відповідні заходи, щоб підтримати громадян.

"Але, в першу чергу, коли ми готуємо опалювальний сезон, ми маємо говорити про центральне опалення та постачання гарячої води", - наголосив Чернишов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до кінця війни в Україні вводять мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду.

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Тарифи Опалювальный сезон
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