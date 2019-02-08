У Кабміні закликали Раду вирішити проблему з платіжками за газ

За словами Реви, проблема з платіжками виникла через прийняття Радою закону про зміну порядку встановлення лічильників

Народные депутаты должны разобраться с принятием закона №2260 об изменении порядка установления счетчиков и решить проблему с дочислениями населению за потребление газа. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, проблема с доначислениями возникла именно из-за принятия этого закона, который дал простор для манипуляций.

"Почему возникла эта проблема с доначислениями (за газ, - ред.). В этом зале (Верховной рады, - ред.) был принят законопроект №2260, который позволил региональным газовым кампаниям перенести дату установления счетчиков с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года. Таким образом, списали им возможности и дали манипулировать цифрами еще на три года. Разберитесь, пожалуйста, кто вносил этот законопроект, и почему людей ограбили", - сообщил Рева.

По его словам, людям начислены пени и штрафы в результате незаконного доначисления.

"В результате незаконного доначисления им за газ, который они потребляют без счетчиков... Посмотрим на ту структуру задолженности, которую имеем сегодня перед "Нафтогазом". Половина этой задолженности - это штрафы и пени, которые "Нафтогаз" насчитал нашим людям", - сказал министр.

В свою очередь вице-премьер-министр Геннадий Зубко добавил, что население должно платить за газ в соответствии с данными счетчиков.

"То, что не было предусмотрена в законодательной норме установка счетчиков до сих пор позволяет списывать нормативы списания на облгазы. Нужно переходить к коммерческому учету. Для того, чтобы предоставлять услуги по счетчику, чтобы считать, и тогда встанет все на свои места. Но каждый раз откладывается дата установления счетчиков, таким образом дается возможность на увеличение доначисления на каждое домохозяйство", - пояснил Зубко.

Напомним, в январе глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с новыми платежками за газ. Так, в декабре киевляне получили почти платежки за газ с сумами вдвое больше по сравнению с ноябрем. "Если говорить о платежках за газ, то там произошла привычная ситуация с "игрой в поддавки" между облгазами и Министерством энергетики. Решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически в силу вступили старые нормы", - прокомментировал глава "Нафтогаза".

Как писало РБК-Украина, 30 января Кабмин возвратил норму потребления газа на отметку в 3,3 кубометра. Глава правительства Владимир Гройсман подчеркивал, что в Кабмине видят возмущение украинцев, которые получают платежки за газ с завышенными нормами потребления.

Добавим, в начале января анонсировалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за доначисления ими объемов газа.