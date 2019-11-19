В Кабміні припускають, що Росія може прокачувати газ через Україну без контракту

В уряді не виключають, що Росія продовжить транспортування газу без укладення контракту з Україною. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, якщо Росія буде продовжувати прокачувати газ без контракту, Україна буде фіксувати це "з юридичної точки зору".

"Я думаю, що будемо певним чином вести відповідну юридичну практику", - заявив Оржель.

Міністр зазначив, що українська сторона разом з європейськими парнерами обговорювала можливі сценарії транзиту газу без контракту.

"Ми пропрацьовуємо цей сценарій. Більше того, ми з європейцями його пропрацьовуємо. Формально, якщо газ буде йти (через українську ГТС - ред.) - це буде контрабанда. Тобто в нас немає відносин і формально через нашу територію провозять певну товарну продукцію. Разом з тим, ми намагаємось показати, що ми максимально готові до підписання договорів. Ми є максимально конструктивні. Якщо, наприклад, "Газпром" каже: " А який же буде тариф?", то ми взагалі даємо матрицю тарифів, в залежності від обсягів і строків, в які вони хочуть прокачати", - сказав Оржель.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтвердив отримання від "Газпрому" офіційної пропозиції щодо транзитного контракту.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що пропозиція щодо підписати договів з "Газпромом" на рік є неприйнятною пропозицією для України.