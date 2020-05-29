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Українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань

Новини » Економіка     29.05.2020 - 15:00
Українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни погасили борги попередніх періодів

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2020 року склали 11,4 млрд грн. Українці заплатили 14,3 млрд грн, що на 25,8% більше нарахованих сум.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань

ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець березня 2020 року склала 63,2 млрд грн, що на 2,7 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (65,9 млрд грн).

За станом на 30 квітня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 25,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,5 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 5,9 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,3 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,9 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж у грудні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикиЖКХкоммунальные платежи
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