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Зеленський: в Кабмін підбираються нові кадри

Новини » Політика     05.02.2020 - 11:48
Зеленський: в Кабмін підбираються нові кадри
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що процес підбору кадрів завершиться через пару тижнів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабмін підбираються нові кадри для посилення кількох напрямків. Про це він заявив у коментарі журналістам під час отримання ID-картки у ЦНАПі.

Зеленський зазначив, що наразі процес посилення уряду продовжується.

"Щоб закінчити питання з урядом. Це тривалий процес. Дійсно, багато речей зробили. Є речі, їх теж не мало, які ще не зроблені через різні причини. Ми продовжуємо вести практику - посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити декілька напрямків, як соціальних, так і економічних. Це для нас дуже потрібно. Ми ведемо постійно зустрічі з багатьма фахівцями, які живуть в Україні, і з українцями, які живуть за кордоном. Я думаю, пару тижнів, і ми закінчимо цей процес", - сказав він.

Крім того, він прокоментував вчорашню зустріч та попередній звіт представників Кабміну, зазначивши, що остаточний звіт уряду буде 14 лютого і "є деякі речі, які вони повинні встигнути зробити".

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, Зеленський провів зустріч з представниками Кабміну і фракції "Слуга народу", на якій учасники відзвітували про виконання завдань, раніше поставлених президентом.

Зокрема, на зустрічі обговорювалися зарплати міністрів і премії керівництва "Нафтогазу". Після зустрічі прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат, а премії в "Нафтогазі" проситимуть скоротити.

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