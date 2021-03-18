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У Кабміні поки не обговорюють конкретну дату нового локдауна в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається запровадження місцевих локдаунів.

Про це під час всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, зараз ведуться дискусії, на якому етапі потрібно буде вводити жорсткий карантин на загальнонаціональному рівні, але рішення про це ще не прийнято.

"Дата локдауну на даний момент не обговорюється... Політика, яка зараз проводиться з точки зору уряду - це місцеві так звані локдауни. В масштабах України поки що такі розмови не йдуть. Дискусія про те, на якому етапі це має бути, але поки рішення не прийнято, і ніяких конкретних дат не обговорюється", - заявив Петрашко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що введення локдауну на загальнонаціональному рівні може і не знадобитися в Україні.

Також РБК-Україна писало, що великі міста найближчими днями посилять карантин до "червоної" зони. Також можливе посилення карантину на національному рівні.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що зростання захворюваності COVID в країні буде спостерігатися до кінця квітня.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКарантинКоронавірусЛокдаун
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