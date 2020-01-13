У Кабміні планують скасувати 40% форм Держстату, які надають підприємства

Уряд планує скасувати 43 з 110 обов'язкових форм, які українські підприємства надають Держслужбі статистики. Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, рішення про скасування надання форм було прийнято після аудиту, який проводили останні кілька місяців. У підприємств не будуть збирати ту інформацію, яка і так є у держави, а також ту, яка не використовується для прийняття управлінських рішень.

"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість і обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - заявив Дубілет.

Зокрема, планується скасувати такі форми:

Звіт про використання і запаси палива (4-мтп);

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);

Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);

Звіт з праці (1-ПВ);

Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);

Звіт про діяльність установ вищої освіти.

Нагадаємо, раніше Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.

Також РБК-Україна писало, що в уряді анонсували зміна, яке полегшить процедуру нарахування зарплати, якщо працівники підприємства мають рахунки в різних банках.