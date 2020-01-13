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У Кабміні планують скасувати 40% форм Держстату, які надають підприємства

Новини » Політика   

Уряд не збиратиме інформацію, яка вже є у держави

Уряд планує скасувати 43 з 110 обов'язкових форм, які українські підприємства надають Держслужбі статистики. Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, рішення про скасування надання форм було прийнято після аудиту, який проводили останні кілька місяців. У підприємств не будуть збирати ту інформацію, яка і так є у держави, а також ту, яка не використовується для прийняття управлінських рішень.

"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість і обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - заявив Дубілет.

Зокрема, планується скасувати такі форми:

  • Звіт про використання і запаси палива (4-мтп);
  • Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);
  • Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);
  • Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);
  • Звіт з праці (1-ПВ);
  • Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);
  • Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);
  • Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);
  • Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);
  • Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);
  • Звіт про діяльність установ вищої освіти.

Нагадаємо, раніше Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.

Також РБК-Україна писало, що в уряді анонсували зміна, яке полегшить процедуру нарахування зарплати, якщо працівники підприємства мають рахунки в різних банках.

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