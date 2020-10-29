У Кабміні оцінили загрозу для нацбезпеки від приватизації оборонних підприємств

Близько 40% наявних у "Укроборонпрому" підприємств будуть передані Фонду держмайна для приватизації. В уряді оцінили загрозу для нацбезпеки від приватизації оборонних підприємств.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

За його словами, частина з цих підприємств знаходиться у вкрай важкому фінансовому стані.

"Загрози національній безпеці немає ніякої, тому що ці підприємства давно втратили своє відношення до оборонної промисловості", - сказав він.

Уруський каже, що не тільки за цим критерієм приймають рішення, кого передати на приватизацію, а кого - ні.

"Тому що є, наприклад, таке підприємство як "Звезда" у Шостці, яке знаходиться в дуже важкому економічному становищі, але ми розуміємо важливість його для майбутньої боєприпасної галузі України, і, звичайно, воно залишиться в обоймі підприємств оборонної промисловості", - заявив він.

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