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У Кабміні оцінили інвестклімат в Україні

Новини » Економіка     24.12.2019 - 10:08
У Кабміні оцінили інвестклімат в Україні
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Україна наближається до "четвірки" за показниками інвестклімату

Інвестиційний клімат України знаходиться на середньому рівні. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, інвестклімат України можна оцінити на "трійку" за п'ятибальною шкалою, яка наближається до "четвірки".

"Це ми бачимо в рейтингах - стабільно, але нам до А потрібно дістатися", - розповів Милованов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду України два законопроекти щодо поліпшення інвестиційного клімату. Одним з проектів пропонується внести зміни до Митного кодексу.

Також РБК-Україна писало, що вартість оренди землі буде поступово зростати. Милованов вважає, що ціна буде рости не через попит, а з-за того, що буде зростати продуктивність.

Також повідомлялося, що в жовтні в Україні набув чинності закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні". Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України. Законом вносяться зміни в ряд законодавчих актів, які містять застаріле та неефективне регулювання.

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Новини України инвест-климатТимофій Милованов
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