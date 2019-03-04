Кабмін оскаржать скасування рішення про порядок визначення ціни на газ

Скасована судом постанова втратила чинність 19 жовтня 2018 року

Кабинет министров Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления Кабинета министров, которая формировала порядок определения цены на газ для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря премьер-министра Василия Рябчука.

Он отметил, что решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу.

"Обжаловано постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2016 г. №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года номер 867 “Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей'язків на суб'субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа”. Даже несмотря на это, Кабинет Министров будет подавать апелляцию и обжаловать это решение в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 марта, Окружной административный суд Киева признал недействительным постановление Кабмина №315 от 27.04.2016 года. Сообщалось, что данное решение принято в связи с нарушением порядка принятия оспариваемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародование проекта постановления.

РБК-Украина писало, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал условие снижения цены на газ.