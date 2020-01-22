У Кабміні оголосили масштабне відновлення інфраструктури

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук заявив про масштабне відновлення інфраструктури у державі. Про це він сказав у ході селекторної наради з регіонами.

Гончарук підкреслив, що масштабне будівництво має розпочатися з 1 березня.

"З 1 березня Україна повинна почати масштабне будівництво. Ми маємо за рік виконати величезний обсяг роботи. Нам потрібно, як мінімум, за підсумками цього року мати: 100 нових оновлених шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, 4 тисячі кілометрів доріг", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2020 рік Кабінет міністрів України заклав на ремонт доріг 73,7 млрд гривень. Гончарук підкреслював, що ця сума є рекордною. За його словами, уряд буде шукати інвесторів, які будуть розвивати інфраструктуру навколо аеропортів.

Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Україні з 2020 року повністю відмовляться від практики ямкового ремонту доріг. "На ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - пояснював урядовець.