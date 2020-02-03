У Кабміні пояснили причини збільшення виплат для дітей-інвалідів та дітей-сиріт

Кабінет міністрів України збільшив виплати мінімум на 1100 гривень в місяць, з метою скорочення кількості дітей-сиріт та дітей-інвалідів в інтернатах і створити умови для виховання дітей у сім'ї чи сімейному середовищі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Наголошується, що Міністерство соціальної політики є координатором реалізації на національному рівні стратегії деінституализації, яка повинна скоротити кількість дітей-сиріт в інтернатах і спрямована на підтримку сім'ї, створення умов для виховання дітей в сім'ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного. Однією з вагомих складових діяльності в цьому напрямку є посилення фінансової підтримки інтересів сімей з дітьми.

"Наша мета - кожна дитина повинна виховуватися в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейних. Вже з 2020 року збільшено виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатних вихователів, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів. В абсолютних цифрах це збільшення виплат мінімум на 1100 гривень в місяць. У випадках щодо дітей з інвалідністю збільшення відбулося з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів, що становить майже 3 тис. гривень на місяць", - повідомила міністр соцполітики Юлія Соколовська.

Крім того, вона додала, що в поточному році уряд збільшив розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам з 70% до 100% від прожиткового мінімуму.

"У грошовому еквіваленті це додатково 630 грн на місяць", - зазначила міністр.

За її словами, значна увага також приділяється програмами забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа.

"Зокрема, в минулому році завдяки спільним зусиллям уряду і місцевої влади ми закупили майже вдвічі більше житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2018 році було придбано 829 квартир, то у 2019 році нам вдалося збільшити цей показник до 1971 квартири", - резюмувала міністр.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року Кабмін збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Крім того, Кабмін запустив пілотний проект "Check", який дозволить використовувати безпаперові квитанції.