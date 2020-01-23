У Кабміні розповіли, як зріс середній розмір пенсій за рік

Фото: Наталя Ненюченко (pep.org.ua)

Середній розмір пенсій в Україні станом на 1 січня становить понад 3 тисячі гривень

Заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко заявила, що середній розмір пенсій за рік зріс на понад 16%. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

За її словами, середній розмір пенсії станом на 1 січня становить 3083 гривні.

"Співвідношення пенсій до заробітної плати за вирахуванням податків складає 35,1%. При цьому середній розмір пенсій за рік зріс на 16,5% і станом на 1 січня становить 3083 гривні", - повідомила заступник міністра.

Нагадаємо, Ненюченко заявила, що пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників. Вона підкреслила, що солідарна пенсійна система функціонує у складних демографічних умовах.

Так, Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій станом на 1 січня 2020 року. Станом на 1 січня в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становила 3082,98 грн.

Як писало РБК-Україна, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за листопад 2019 року, яка відповідно до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Зазначалося, що середня зарплата склала 9 476 грн 84 копійки.