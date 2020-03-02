У Кабміні назвали умови отримання статусу жертв торгівлі людьми

Міністерство соціальної політики України назвало умови отримання статусу жертв торгівлі людьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, заступник міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що для отримання статусу жертви торгівлі людьми треба звернутися із заявою в управління соціального захисту населення, сформувати потребу, надати свої дані, і далі комісія вирішить, надавати людині цей статус чи ні.

За словами Ніжинського, боротьба з торгівлею людьми є одним із пріоритетних напрямів Міністерства соціальної політики.

"Разом із правоохоронними органами в комісії закритого типу Мінсоцполітики верифікує постраждалих і здійснює одноразові виплати, сума яких становить від 5 до 7,3 тисячі гривень, крім того, постраждалі у заяві можуть вказати, яка допомога їм потрібна, для того щоб адресна допомога "ходила" за цими людьми, а не вони бігали інстанціями і щось просили", - сказав урядовець.

Він додав, що потреби постраждалої людини фіксуються у спеціальному реєстрі, починаючи з працевлаштування й закінчуючи виплатами.

"Також там наявна інформація, коли була надана допомога і у якій формі. Таким чином, здійснюється нагляд і за виплатами, і за тими людьми, які їх затягують. Важливо було створити такий реєстр, бо іноді управління на місцях з різних причин не надають комісії повної інформації: просто надходить лист, у якому нічого немає, окрім прохання про надання статусу", - підкреслив заступник міністра.

Вказано, що отримавши усі документи, Мінсоцполітики робить запит до правоохоронних органів, з’ясовуючи, чи відкрито кримінальне провадження, чи співпрацює людина зі слідством та інше.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики протягом року надало статус постраждалих від торгівлі людьми 181 особі. Усього в 2019 році статус потерпілого від цього злочину отримали 116 чоловіків, 52 жінки і 13 дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2019 року Верховна рада відхилила в другому читанні законопроект №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту потерпілих осіб".