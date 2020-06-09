У Кабміні назвали умову для зменшення тарифів на опалення та гарячу воду

Міністерство розвитку громад та територій України назвало умову для зменшення тарифів на теплопостачання та гарячу воду наступного опалювального сезону. Все буде залежати від ціни природного газу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У відомстві роз'яснили, що закони "Про ціни і ціноутворення" та "Про державне регулювання у сферах комунальних послуг" передбачають, що НКРЕКП та органи місцевого самоврядування зобов’язані встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Міністерство підкреслює, що зниження тарифів на комунальні послуги можна розглядати лише за умови значення основних складових цих тарифів - вартості природного газу (у тарифах на послуги з теплопостачання витрати на нього займають близько 80%) та вартості електроенергії (у тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення витрати на неї займають 30%).

"У разі, якщо ціна природного газу в опалювальному сезоні 2020/2021 рр. буде на рівні середньої ціни (4048,5 грн/тис.м3), що діяла у минулому періоді, то з’явиться можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - вказано у повідомленні.

Таким чином тарифна політика в житлово-комунальному господарстві безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі.

Нагадаємо, у ключових пунктах меморандуму подальшої співпраці України з МВФ на 2020-2021 роки за програмою stand by немає умов про підвищення тарифів на опалення.

Як писало РБК-Україна, раніше Європейський інвестиційний банк погодив надання Україні кредиту на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.