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Підвищення тарифів на опалення у новій програмі співпраці з МВФ не передбачено, - Марченко

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 00:32
Підвищення тарифів на опалення у новій програмі співпраці з МВФ не передбачено, - Марченко
Фото: МВФ (УНІАН)

Очікується зниження цін на опалення в новому сезоні

У ключових пунктах меморандуму подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2020-2021 роки за програмою stand by не має умови щодо підвищення тарифів на опалення. У цьому опалювальному сезоні навіть очікується зниження цін.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

За його словами, проект меморандуму не передбачає підвищення тарифів на опалення.

"Зараз ціна, яка була в попередньому опалювальному сезоні - більше 4 тисяч гривень. На ринку, фактично, ціна - 2,275. Це ціна травня. Тобто, ціна буде знижена... Ми вважаємо, що ціна буде така сама на опалювальний сезон і вона буде знижена, порівняно з опалювальним сезоном попереднього року", - заявив Марченко.

Нагадаємо, рада директорів МВФ включила до порядку денного на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми для України, її загальний обсяг складе 5 млрд доларів.

Додамо, кілька днів тому Європейський інвестиційний банк узгодив надання Україні кредиту на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України отоплениетарифи на жкгМВФ
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