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У Кабміні назвали суму виплачених через Ощадбанк субсидій

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 10:14
У Кабміні назвали суму виплачених через Ощадбанк субсидій
Фото: через "Ощадбанк" вже виплатили понад 350 млн гривень субсидій (РБК-Україна)

Виплата субсидій через Ощадбанк стартувала 12 березня

У перший день виплати субсидій через "Ощадбанк", у тому числі готівкою, перевищили 350 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що 12 березня почалися виплати монетизованих субсидій через "Ощадбанк". Зокрема, у перший день виплат через систему платежів "Швидка копійка" одержувачам видали субсидії на суму 19,4 млн гривень, які були оформлені 11 172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 млн гривень.

Нагадаємо, з 4 березня почали виплачувати субсидії готівкою пенсіонерам. За даними Пенсійного фонду, на виплати субсидій було направлено 168,4 млн гривень.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, протягом березня, квітня і травня поточного року дві системи виплати субсидій населенню - безготівкова і готівкова в грошовій формі - будуть функціонувати паралельно. Він зазначив, що в уряді планують оцінити, чи продовжувати виплату субсидій таким способом надалі. Очікується, що субсидію готівкою отримають більше 3 мільйонів домогосподарств.

 

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