В Кабміні назвали суму нанесених збитків інфраструктурі через паводки

Збитки оцінюють у понад 200 млн гривень
Сильні паводки на заході України вже спричинили збитки інфраструктурі на понад 200 млн гривень. Об'єкти інфраструктури пошкоджені у чотирьох областях країни.
Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна.
За його словами, негода спричинила пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.
"За попередніми оцінюваннями, десь 234 млн гривень завдано збитків по цим областям", - заявив Криклій.
Нагадаємо, цього тижня західні області України охопили сильні паводки, спричинені рясними дощами. Потужні потоки води спричинили пошкодження або руйнування доріг, мостів, газопроводів та інших важливих об'єктів.
У Чернівцях збитки від негоди оцінили у щонайменше 8 млн гривень.
Сьогодні Кабмін виділив на подолання наслідків паводків на заході України майже 700 млн гривень.
Допомогу в боротьбі з паводками у західних областях України запропонувала Угорщина.
Автор: Дмитро Левицький