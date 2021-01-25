У Кабміні назвали терміни повернення до адаптивного карантину

Міністерство охорони здоров'я України найближчим часом вивчить ситуацію з COVID в регіонах. Після чого Кабінет міністрів прийме рішення або вводити адаптивний карантин в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, якщо Кабінет міністрів підтримає вступ "зонування", то адаптивний карантин набуде чинності через сім днів після його затвердження.

Нагадаємо, в Україні 25 січня завершився жорсткий карантин. Тепер в країні буде діяти адаптивний карантин.

Поки вся країна перебуває в "помаранчевій зоні". Протягом тижня буде проаналізована ситуація в регіонах, після чого буду введені додаткові карантинні зони.

Крім того, Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня.

Також до кінця року буде діяти масковий режим у громадських місцях.