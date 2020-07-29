У Кабміні спрогнозували, коли можна буде вільно подорожувати в країни ЄС

Повноцінне відновлення подорожей до Європи відновиться, коли знизяться показники захворюваності на коронавірус. Про вільний в'їзд в країни Шенгенської зони можна буде говорити не раніше осені.

Про це заявила в інтерв'ю "Сегодня" віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

За її словами, відновлення повноцінних подорожей в ЄС не залежить від політичних домовленостей, це виключно епідеміологічне питання.

Стефанишина нагадала, що, згідно з рекомендаціями Єврокомісії, кожна країна ЄС може приймати рішення про зняття заборони на в'їзд самостійно.

Віце-прем'єр також зазначила, що політика ЄС щодо обмежень на в'їзд громадян з третіх країн стосується не тільки України.

"Обмеження, пов'язані з коронавірусом, і безвіз - це різні питання. Безвіз - це політичне рішення, і до нього питань немає. Безвіз нікуди не зникне. Думаю, з вересня можна буде говорити про більш активний діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі сплеску коронавірусу. Тому полегшення очікуються орієнтовно восени", - уклала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців.

Напередодні стало відомо, що для більшості українців зовнішні кордони блоку залишаться закритими на невизначений час.