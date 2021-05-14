В уряді назвали причини обмеження цін на бензин до кінця карантину

"Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на паливо - це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах", - сказав він.

За його словами, "граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним та запровадить прозорий механізм ціноутворення".

Гранична торговельна надбавка нараховуватиметься до середньої вартості пального, яка визначатиметься на підставі даних інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

Як зазначається в повідомленні, граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:

- не більше 7 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;

- не більше 5 гривень (включаючи ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Інформація про середню вартість 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки щомісяця до 3, 13 і 23 числа.

Постанова вступає в силу з наступного дня після публікації, тобто з 15 травня.