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У Кабміні назвали причини зміни клімату в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльність великих підприємств, викид метану від великої рогатої худоби, а також вирубку лісів.

Про це РБК Україна розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

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При цьому він уточнив, що питання вирубки лісів неоднозначне, адже, за словами міністра, молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий. Тому потрібно збільшувати площу нових насаджень.

"Можна рубати дерева ощадливо, щоб при цьому площа заліснення збільшувалась, і молодого лісу теж. До прикладу, Україна вирубує близько 20 млн гектарів, а Польща 40 мільйонів, але вона ті місця засаджує новими деревами", – пояснив Абрамовський.

Нагадаємо, раніше екологи заявили про необхідність зменшення викидів вуглецю в повітря. Рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози.

2020 рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. В цьому столітті світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм, говорять кліматологи.

Як повідомляв РБК Україна, за прогнозами кліматологів, весна в Україні настане рано, хоча до середини березня в країні очікується зимова погода. А ось квітень і травень принесуть для українців сюрпризи. Кінець лютого порадує потеплінням, але не варто спокушатися – за ним буде нове похолодання.

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