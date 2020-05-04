У Кабміні назвали оптимістичні терміни запуску авіасполучення

Уряд за оптимістичним сценарієм виходу з карантину в Україні планує відновити авіаперевезення. Про це в інтерв'ю каналу "ПравдаТУТ Львів" заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов.

За його словами, запуск внутрішнього авіасполучення не є великою проблемою.

"Я знаю тільки те, що колега Криклій (міністр інфраструктури України, - ред.) озвучував. Що він планує робити в червні. Але це оптимістичний сценарій", - зазначив Немчинов.

Він також додав, що запуск авіасполучення з іншими країнами буде залежати також від того, як буде вирішено питання міжнародного сполучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемію коронавірусу авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

"Повернутися до кризового режиму... особливо в частині авіації, наші прогнози - для цього потрібно ще додатково на два роки", - заявив міністр.

Раніше також повідомлялося, що український уряд розробляє поетапний запуск громадського транспорту.