У Кабміні назвали оптимістичні терміни запуску авіасполучення

Авіаперевезення можуть відновити вже в червні
Уряд за оптимістичним сценарієм виходу з карантину в Україні планує відновити авіаперевезення. Про це в інтерв'ю каналу "ПравдаТУТ Львів" заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов.
За його словами, запуск внутрішнього авіасполучення не є великою проблемою.
"Я знаю тільки те, що колега Криклій (міністр інфраструктури України, - ред.) озвучував. Що він планує робити в червні. Але це оптимістичний сценарій", - зазначив Немчинов.
Він також додав, що запуск авіасполучення з іншими країнами буде залежати також від того, як буде вирішено питання міжнародного сполучення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемію коронавірусу авіація повернеться до докризового режиму через два роки.
"Повернутися до кризового режиму... особливо в частині авіації, наші прогнози - для цього потрібно ще додатково на два роки", - заявив міністр.
Раніше також повідомлялося, що український уряд розробляє поетапний запуск громадського транспорту.