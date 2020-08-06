У Кабміні назвали ключові закони для розширення доступу до ринку ЄС

У Кабінеті міністрів назвали ключові закони, що перебувають на розгляді у Верховній раді, які дозволять здійснити значний прогрес в економічній інтеграції України з Європейським союзом. Зокрема, дозволять розширити доступ нашої держави до ринку ЄС.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає урядовий портал.

"Це законопроекти про внутрішні водні шляхи, про управління відходами, а також низка в аграрній сфері. Всі вони спрямовані на виконання наших зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію і дозволять отримати ширший доступ до ринку ЄС, у тому числі, через покращення логістики", - зазначила віце-премєр.

Вона підкреслила, що перелік ключових законів уже включений до урядово-парламентської дорожньої карти у сфері європейської інтеграції. ЇЇ уже невдовзі передадуть до Верховної ради, аби виділити пріоритетні першочергові євроінтеграційні законопроекти на майбутню парламентську сесію.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль обговорив у Брюсселі закон про локалізацію для підтримки українського машинобудування та запевнив, що КМУ звернеться до Ради для пошуку збалансованого рішення по документу.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабміні не помітили порушень асоціації з ЄС у законі про локалізацію.

Так, прийнятий у першому читанні законопроект №3739 передбачає, що при державних закупівлях продукції машинобудування вона має бути хоча б частково зроблена в Україні.