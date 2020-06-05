У Кабміні не виключають уповільнення виходу з карантину

В Україні протягом трьох днів зростає число підтверджених випадків зараження коронавірусом. У разі, якщо така тенденція зберігатиметься, в Кабінеті міністрів не виключили, що графік пом'якшення карантину може бути змінений.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді з протидії коронавірусу під головуванням президента, передає прес-служба Офісу президента.

В уряді зазначають: "якщо така тенденція збережеться і далі, то пом'якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні".

В ОП відзначили, що уряд йде по обраному плану пом'якшення карантинних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідситуації не виключено уповільнення виходу з карантину.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.

Крім того, за останні дві доби число заражених коронавірусом в Україні істотно збільшилася, вчора захворіли 588 осіб, сьогодні - 553.