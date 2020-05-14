ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 13:58
В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обсяг зменшився за перший квартал у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє, що в Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%. Про це заявив глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, передає прес-служба відомства.

Так, обсяг зменшився за перший квартал 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Однак, як підкреслив Заблоцький, у соцмережах та на сумнівних сайтах зараз активно поширюють фейкові публікації про нібито збільшення незаконних рубок в Україні.

"Почали знову розганяти дані дворічної давності сумнозвісного звіту британської громадської організації Earthsight, або поширюють фото рубок чи відео, де деревина їде через кордон вантажними авто в інших країнах. Ця інформація не відповідає дійсності, тому стану справ, який є у галузі", - сказав він.

Чиновник зазначив, що минулого року за три місяці незаконний обсяг склав 43,3 тис. кубометри деревини, а за І квартал 2020 року - 28,5 тис. кубометрів. Крім того, працівники державної лісової охорони передали до органів поліції та суду 616 справ.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня минулого року в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Гослесагентствовырубка леса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся